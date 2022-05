A koronavírus következtében jelentősen megnőtt a vásárlásaikat online bonyolítók aránya – mi is azok közé tartozunk, akik már szívesebben választunk az interneten fellelhető áruféleségek közül. Mert kényelmesebb, egyszerűbb, időtakarékosabb így a vásárlás, és az áru hazacipelésével sem kell bajlódni. Nemrég konyhafelújításba kezdtünk, gondoltuk, mi sem egyszerűbb annál, mint a szükséges berendezéseket webáruházakból megrendelni, amiket aztán majd házhoz szállítanak.

Az egyik legnagyobb elektronikai áruház kínálatából a számunkra legmegfelelőbb ajánlatot kiválasztva rendeltünk egy páraelszívót. Előre ki is fizettük, a megrendelés befogadásáról szóló visszajelzés szerint a szállítási idő 3–5 munkanap. Ez nekünk pont megfelelt, az asztalos is ennek megfelelően tervezte a bútor összeállítását. Eltelt egy hét, a páraelszívó azonban csak nem érkezett meg.

Felhívtam az ügyfélszolgálatot – többszöri próbálkozás és hosszas várakozásokat követően végül fel is vették a telefont, és közölték, hogy sajnálják a késlekedést, de a raktár éppen költözik. Egyben megígérték, hogy a megrendelt terméket még aznap átadják a futárnak. Ebben meg is lehetett volna nyugodni, hiszen persze, ha költözködnek, legyen türelemmel a vásárló. Pár óra elteltével azonban e-mailt kaptam a webáruháztól – a levélben az állt, hogy készlethiány miatt törlik a megrendelésem. Nem nagyon értettem a dolgot, ezért ránéztem az üzlet weboldalára – kiderült, hogy valamennyi boltjukban kapható a termék, amit én megrendeltem. Amiből arra következtettem, hogy készlethiányról nem beszélhetünk. Az igaz, hogy az üzletekben már tízezer forinttal drágábban kínálták, mint amennyit én fizettem érte. Előre, amikor megrendeltem. Csak arra tudok gondolni, hogy időközben felvitték a termék árát, ezért nem érte meg az üzletnek, hogy teljesítsék a megrendelésem.

Arról is kaptam értesítést, hogy a páraelszívóért kifizetett vételárat visszautalják – nos, a pénzemre immár egy hete hiába várok. Időközben megtudtam, hogy az Általános Szerződési Feltételeik szerint 14 nap áll rendelkezésükre, hogy a pénzem visszafizessék. Ezek szerint ezt a 14 napot ki is várják. Az, hogy nekem időközben egy másik páraelszívót kell valahonnan szereznem (amit valamiből ki is kell fizetnem), hogy az asztalos dolgozni tudjon tovább, senkit nem érdekel.

Az eset kapcsán az fogalmazódott meg bennem, hogy az ember kényszerűségből elfogadja, hogy az árak folyamatosan emelkednek, de az azért elvárható lenne, hogy a kereskedők legyenek korrektek a vásárlókkal. Ne kelljen fél napokat azzal tölteni, hogy az ügyfélszolgálaton próbálunk valakit telefonon elérni, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a megrendelt és kifizetett termékeket időben kiszállítsák, és legfőképpen ne nézzék hülyének a vásárlót!

