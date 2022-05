A zárható szemétgyűjtők telepítése is nagyon jó ötlet a varjak távol tartására, de sajnos ezzel szerintem nem oldódna meg a probléma. A házunk környékén többen is vannak, akik kenyérrel etetik a madarakat.

Galambokat, varjakat egyaránt. Hiába kértük az illetőket, hogy ne tegyék. Elmondtuk, meg is mutattuk a madarakat etetőknek, hogy milyen károkat okoz a varjak és galambok ürüléke az autóinkban. Ennek ellenére az etetés folytatódik. A szemléletformáló kampány indítása is talán célravezető lenne, mert az biztos, hogy a helyzet tarthatatlan. És az is látható, hogy évről évre csak rosszabb lesz. Akik pedig azt hiszik, hogy őket nem érinti a probléma, tévednek – bármikor bárhol letelepedhetnek, és a károgást, szemetelést, ami velük együtt jár, nem kívánom senkinek.

K. L.