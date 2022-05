A mérgező gáz télen is gondot okoz, nyáron is kell vele vigyázni, és minden ezzel kapcsolatos baleset megelőzhető. Ezt is tudja szerintem mindenki. Mégis történnek mérgezéses, és sajnos halálesetek is. Amelyek szén-monoxid-érzékelők használatával megelőzhetőek lennének.

Nem értem, hogy a katasztrófavédelem miért nem írja elő ezeknek az eszközöknek a kötelező használatát? És akkor szerintem lehetőség lenne arra is, hogy akiknek gondot okoz a beszerzése, mert a pár ezer forintos kiadást nem tudják vállalni, pályázhassanak szociális alapon ilyen érzékelőkre. Én nem hiszem, hogy ez ne lenne kivitelezhető.

Életeket lehetne egy ilyen intézkedéssel megmenteni.

Név és cím a szerkesztőségben