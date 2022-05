Ha én országgyűlési képviselő lehetnék, jaj de jó volna! Hogy miért gondolom ezt? Az 1945 utáni években dalban, csasztuska formájában fejezte ki kívánságait a választópolgár. Ma is alkalmazni lehetne a módszert.



Eldalolnám, hogy szabadítsa meg a várost attól a tehertételtől, hogy az autóbusz-beszerzést a város költségvetéséből kell finanszírozni. Kisebb városokban a tömegközlekedést az egyesített MÁV–Volán biztosítja. Piros lap helyett másként is tudtára lehetne adni a város polgármesterének, hogy az eddig folytatott tevékenysége nem aratott sikert. Az országgyűlési képviselő tárgyalás útján is tisztázhatná a város vezetőjével, hogy miben kér segítséget.

A régi vásárcsarnok ügyével is foglalkoznék a dalomban – szinte kínálja magát, hogy belőle, mindkét szintjén parkolóház jöjjön létre, olyan, mint amilyen az Árkád tetején is található.

Név és cím a szerkesztőségben