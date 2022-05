Naponta szedek – mondhatnám marékszám – olyan gyógyszereket, amelyeket valamikor valamilyen panaszomra felírtak. Időközben kialakult bennem az a vélemény, hogy a pirulák egy része akár már elhagyható lenne. Illetve, hogy némelyik talán többet árt, mint használ. (Van egy olyan vélekedés, miszerint ha egy kannibál ráfanyalodna arra, hogy belőlünk készítse el az ebédjét, az általunk elfogyasztott, sok mérget tartalmazó gyógyszerektől rögtön szörnyet halna.)

Tudom, hogy időnként fel kellene keresni a rosszul felszerelt, se EKG-val, se röntgennel nem rendelkező háziorvosomat vagy a szakorvost, aki a gyógyszert felírta. A pandémia miatt azonban, ha nem muszáj, nem megy az ember a rendelők váróhelyiségeibe, inkább kerüli a több emberrel való találkozást. Ezért megpróbál telefonon időpontot kérni. Ami legtöbbször nem sikerül. Felmerülhet a kérdés, hogy nem a háziorvos feladata lenne ez az időpont-egyeztetés? Most már csak abban bízhatunk, hogy az új egészségügyért is felelős miniszter – saját bevallása szerint – a gyógyításhoz nem ért, de a rendteremtéshez igen, így bízni lehet abban, hogy ez a kérdés is a helyére kerül.

Franto