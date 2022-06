Pécsett, a Nagy Lajos király útja, Móricz Zsigmond tér, Lokomotív utca környékén élő ismerőseimtől hallottam, hogy közülük többekhez a napokban becsengetett egy ismeretlen férfi, a kezében egy köteg pénzt tartva. Azt mondta, hogy aranyat és régiséget vásárol fel nagyon jó pénzért.

Több ismerősöm be is engedte a lakásába, egyikük – aki végül ingyen adott neki porcelántárgyakat – úgy fogalmazott, hogy kimondottan úriember volt az illető, annyira udvariasan viselkedett. Van más ismerősöm is, aki bedőlt neki – ő aranyat adott el az ismeretlennek, összesen 33 ezer forintot kapott érte, de volt közte nyaklánc, gyűrű, fülbevaló, karkötő, tehát biztos, hogy lényegesen több volt az ékszerek tényleges értéke. A férfi megnyerő, így veszi rá az időseket az adásvételre.

A rendőrségnél is tettem már bejelentést, de azt mondták, hogy ha valaki valamiért túlságosan alacsony árat kínál, azért nem büntethető. Marad tehát a jó tanács: idegen embereket senki ne engedjen az otthonába! Nagyon fontos, hogy ez mindig jusson eszünkbe, mikor ismeretlen áll az ajtóban.

Név és cím a szerkesztőségben