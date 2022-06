A maszkviseléssel kapcsolatban több olvasói észrevétel is megjelent a DN Sms-rovatában az utóbbi időben. Ez év március 7-től már nem kötelező a maszkviselés, de a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiadott egy utasítást, amelyben továbbra is kötelezővé teszi a maszkhasználatot az egészségügyi intézményekben.

Ezért is döbbentem meg, amikor az egyik pécsi rendelőben járva azt tapasztaltam, hogy alig volt néhány betegen, dolgozón maszk. Várakozás közben megtudtam egy ott dolgozótól, hogy náluk már nem kötelező.

Úgy tudtam, hogy egy egészségügyi intézmény a tisztifőorvos által előírtaknál hozhat szigorúbb intézkedéseket, de enyhébbeket nem. Szerencsére azon a rendelésen, amin én jártam, az orvos és az asszisztens is viselte a maszkot, ahogy néhány betegtársam is, de a többség hangot is adott annak, hogy mennyire örül az enyhítésnek.

Mindig Ausztriához akarunk hasonlítani, de ha egy kis kellemetlenséget kell elviselnünk, akkor már ágálunk és hőbörgünk. Ott még ma is a tömegközlekedési eszközökön kötelező az FFP2-es maszk viselése.

Most akkor kötelező a honi rendelőkben vagy sem?

Egy szabálykövető beteg