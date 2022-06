Mindenki, aki bevásárolni jár, tapasztalhatja, hogy az élelmiszerárak hol tartanak. Rendkívüli a drágulás, egyre több termék kerül az átlagember számára megfizethetetlen kategóriába. Sajnos a vajas, mézes reggeliknek is lassan vége. Mert mindenek az ára lassan az egeket súrolja, és ebbe a körbe tartozik a vaj is. Az import vaj, amelynek színe sárgább, időnként még olcsóbb is, mint a hazailag előállított. Az ok abban keresendő, hogy a teheneket legeltetéssel és nem pedig istállóban tartják.

Nos a vaj jelenleg kétszer-háromszor annyiba kerül, mint pár hónappal azelőtt. Kodály Zoltán mondta: a margarint azért találták ki, hogy a szegény embernek meglegyen az illúziója, hogy vajat eszik. És ha már vajas, mézes reggeli, akkor a mézről is érdemes pár szót ejteni, hiszen tudjuk, hogy nagyon egészséges, de sajnos az is már egy ideje olyan termék, aminek megvásárlása bizony sokaknak fejtörést okoz, az ára miatt egyre többen le is mondanak inkább róla.

