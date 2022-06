Nagyszerű dolognak tartom, hogy egyes élelmiszerek árát rögzítette a kormány, de arról is gondoskodni kellene valahogy, hogy a kereskedők ne trükközhessenek, s valóban mindig lehessen is kapni a rögzített áras termékekből.

Ezt megelőzően csak a kisebb településen élő ismerőseimtől hallottam, hogy a helyi boltokban akár több napon át sem lehet vásárolni árstopos élelmiszereket, főképp cukrot és étolajat.

Pécsett korábban ilyesmit nem tapasztaltam, az elmúlt napok során azonban kénytelen voltam szembesülni ezzel. A dolog azért is bosszantó, mert érnek a kertünkben (is) a gyümölcsök, itt a befőzés, a lekvárkészítés ideje, ehhez nélkülözhetetlen a cukor.

Több áruházban is jártam, megkérdeztem az eladókat, miért nem lehet kapni, amire jobb esetben egy „elfogyott” volt a válasz, de volt, hogy csak legyintettek. Ami igazán dühítő, hogy bezzeg a nem árstopos fajtájú terméktől roskadoztak a polcok.

Szerintem itt egyáltalán nem áruhiányról van szó, hanem egyszerű trükközésről a kereskedők részéről. Nyilván a rögzített áras termékeken kevesebb a haszon, vagy egyáltalán nincs is, bajlódni viszont ugyanannyit kell velük, mint a többivel. Viszont ez nem kívánságműsor: ha jól tudom, azt is előírták a vonatkozó rendeletben az üzletek számára, hogy ugyanannyit kell készleten tartaniuk a rögzített áras cikkekből, mint az árstop bevezetése előtt. Nos, ezt kellene keményen és folyamatosan ellenőrizni, s büntetni is, ha kell.

