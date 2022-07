Szeretném felhívni az ebtartók figyelmét arra, hogy a kerékpárút nem kutyafuttató! A minap a Petőfi és a Rókus utca közötti szakaszon két gazda is sétáltatta kedvencét a bicikliúton, ami szabálytalan és rendkívül balesetveszélyes. A bringásokra, az ebekre és gazdáikra egyaránt.

Párhuzamosan ott a járda a gyalogosok számára. Miért nem ott sétáltatják kedvenceiket? Ennyi erővel akár az autópályára is kimehetnének kutyát sétáltatni, az is ugyanúgy szabálytalan, mint amikor a kerékpárutat használják erre a célra. A bicikliutak száma egyre nő, talán itt lenne az ideje annak, hogy kerékpáros rendőrök álljanak Pécsett is szolgálatba – ahogy ez például a nyári időszakban a Balaton partján már nem számít újdonságnak –, akkor talán a szabálytalanságok is kevésbé lennének jellemzők.

