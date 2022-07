Meg kell nevelni a gyereket is arra, hogy az állat is olyan, mint mi. Vagyis, ha bántják, akkor bizony megvédi magát, ahogy a gyerek is harap, rúgkapál, ha valamelyik gyerektársa bántja vagy valami nem tetszik neki. Meg kell tanítani, hisz magától honnan is tudná, hogy ha meg akar simogatni egy kutyát, akkor előtte kérdezze meg a gazdáját. Nálunk remekül bevált, együtt szocializálódtak születésük óta a kutyánkkal, így felfogják, hogy az eb nem egy műanyag játék, amit püfölni lehet, hanem érző lény.

Mellesleg, ha már higiénia: engem például roppant zavar, hogy az élelmiszerüzletek bevásárlókocsijaiban, ahova például a bezacskózott péksüteményt is tesszük, vígan ugrálnak a gyerekek a mocskos cipőjükkel, amivel előtte még az utcán jártak. Persze ezzel kapcsolatban meg a szülőket kellene nevelni.

Felelős szülő és felelős gazda egyben