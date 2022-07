Ballagásra voltam hivatalos a közelmúltban. Több nyolcadikos osztály is elbúcsúzott az alma materétől ebben a bizonyos iskolában. A gyerekek mindegyikénél héliumos lufi volt a ballagási menet közben, sokan kaptak még ezen kívül is lufikat a hozzátartozóiktól. Miután végighallgattuk az ünnepélyes műsort, az iskola udvarán a gyerekek elengedték a lufikat, vagy száz darabot. Nagyon megdöbbentett a dolog.

Az állatvédők évek óta kardoskodnak azért, hogy tiltsák be a lufieregetéseket. Mert valóban hangulatos és jól néz ki a sok színes léggömb, ahogy száll az égen. Pár perc múlva már nem is látjuk őket, ez viszont nem jelenti azt, hogy elszublimáltak. Hamarosan ugyanis lehullanak és szemétté válnak. És a szemetelés csak az egyik dolog. A másik, hogy az eregetés nagyon veszélyes az élővilágra, a színes lufik akár állatok életébe is kerülhetnek. A madarak vagy például a vízi állatok lenyelik a maradványokat, ez pedig eltömítheti emésztőrendszerüket, amibe bele is halhatnak.



Nekem több ötletem is van, hogy lehetne maradandóvá tenni egy ballagási ünnepséget. Hiszen ha egy kicsit gondolkodunk, rájöhetünk, hogy annyi mindennel lehetne helyettesíteni a léggömböket. Ha már mindenképpen szélnek akarnak engedni valamit a diákok, akkor fújjanak buborékokat, a fotókon az is biztosan jól mutat majd. Esetleg az osztály ültethetne például egy fát az iskola udvarára vagy egy közeli parkba. Ez csak két dolog volt, ami hirtelen eszembe jutott.

