Szép játszótér van Pécsen, Újhegyen a Bor utcába. A probléma csak az vele, hogy zárva van. Eddig is így volt, tavaly is végig zárva volt, sőt, már három éve is, azóta nincs a gyerekeknek hova menniük játszani.

Most itt a szünet, a kicsik otthon vannak. Újhegyen fiatal családok vettek házat korábban, így aztán sok a kisgyerekes. És a gyermekek jobb híján kint játszanak az országúton, nincs nekik hova menni. Két hete majdnem volt már egy baleset, hogy egy gyereket elütött az autó.

Sík László a képviselőnk, én megkérdeztem tőle, hogy kinek őrzi ezt a játszóteret? Erre azt mondta, megígéri, hogy egy héten belül nyitva lesz. Tesznek fel kamerákat, mert a vandálok megrongálják a játékokat. Ez csak egy kifogás, az ígéretből már nem kérünk.

Nem hiszem el, mert nappal, ha van mozgás a játszótéren, ha ott van szülő, akkor biztos, hogy nem mennek oda. A buszmegálló is ott van előtte. Vagy ha valóban ez a baj, akkor zárják be a kaput este, és majd nyissák ki reggel. Mondjuk, nem mintha a vandálok nem tudnának átmászni a kerítésen, ha annyira akarnának...

Volt nekem már korábban is konfliktusom a képviselővel, sokat telefonáltam vele, mert három évig nem volt boltunk. Addig mentem, míg nem lett, most is hasonlót tervezek.

