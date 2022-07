A 60-as évektől kezdve árul az uránvárosi Hajnóczy utcai piacon a Gombai család. Néhány éve felújították a piacot, a Házi Készítmények Boltja az üzletsoron található, melyet szülei halála után István vitt tovább.

Jártam én sokat a belvárosban is, amíg bírtam, de ilyen kiszolgálást, tisztaságot, makulátlan rendet sehol máshol nem láttam. A régi időkben volt ilyen kiszolgálás. Ha bemegy valaki a boltba, már a fogadtatás olyan, hogy öröm betérni. És jó érzéssel jön ki is az ember. Igazi figyelmesség, hogy ha nincsenek olyan sokan, akkor ki is kísérnek. Az ajtót tartják amíg a kiskocsimmal ki tudok menni nehézkesen. Mindig hozzájuk megyek. És nem csak én, még a város másik feléből is sokan csak miattuk járnak ide.