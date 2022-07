Veteményeskertet alakítottak ki egy társasház tövében a lakók a Malomvölgyi úton, jelent meg a minap a Postabontásban. Ahogy az írásban is szerepel: látni több hasonló jó példát is kertvárosban, uránvárosban is, de sajnos az ellenkezőjét is el lehet mondani. Nagyon sok helyen a gaz veri fel a társasházak környékét, senki nem törődik a terület gondozásával. Pedig minden kis földdarabot meg kellene becsülni, pláne a mai élelmiszerárak mellett.

Nem kell hatalmas terület a zöldség- és gyümölcstermesztéshez: répa, hagyma, borsó, eper, és még hosszasan lehetne sorolni, mi minden lenne a városi ember számára a panelrengeteg kellős közepén is megtermelhető.