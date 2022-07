Na, de hogy kerül a „csizma az asztalra”? Magyarországon is felmerült az a gondolat, hogy vissza kellene állítani a régmúltban létező főispán, alispán rendszert. Akkor miért nem inkább a morvák által is javasolt tartományi rendszert választjuk Ausztriához, Németországhoz hasonlóan. Trianon után az országban hét Postaigazgatóság jött létre. Ezek székhelye mind egy- egy nagyváros. Ezek lehetnének a tartományi székhelyek is. Felváltva ezzel a mai megyei közgyűlési funkciókat.

Név és cím a szerkesztőségben