Az utcán a járdát használni nem lehet, mert a gaz körülötte legalább félméteres. Többek között virágzik a parlagfű is!



A szőlővesszők kilógnak az utcára, az egész udvar siralmas képet nyújt. Kérdezem: nem lehetne a gyerekeket is egy kicsit bevonni a környezetük rendbetételébe? Természetesen nem a gyerekmunkát szeretném erőltetni, de meggyőződésem, hogy nem ártana senkinek sem, ha egy-két szál gazt kihúzna.



A gyerekek hasznára válna, ha megtanulnák ily módon is, hogy a környezetünk rendbetétele fontos, nem elhanyagolható. A kérdés természetesen felmerül az emberben: hol van a hatóság? Hiszen a parlagfű irtására szigorú szabályok vonatkoznak, büntetni kellene az ilyen eseteket. Ha télen mindenkinek biztosítani kell a háza előtti rész rendbetételét, akkor ezt nyáron is kötelezővé tenném.



Várom az illetékesek sürgős intézkedését!



