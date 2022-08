A tömegközlekedés fejlesztésének fontosságáról írt több olvasótársam is az utóbbi napokban a DN SMS és Postabontás rovataiban. Mert – ahogy egyikük megindokolta – az nonszensz, hogy amikor az üzemanyaggal spórolni kellene, akkor gyakorlatilag üres autók róják az utakat: a sofőr az egyetlen utas. Ha a tömegközlekedés kulturáltabb, megbízhatóbb, színvonalasabb lenne, többen vennék igénybe. Ugyanígy a kerékpárutak kiépítése is a legfontosabb teendők egyike kellene, hogy legyen napjainkban. Mert a fiatalok, a sportosabb középkorúak közül még többen használhatnák iskolába, munkába járásra is a bicikliket.