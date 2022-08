Egy társasházban lakom Pécsett, az Építők útján. Idős ember vagyok, szeretem az otthonom, szeretem a friss és jó levegőt, szeretem a nyugalmat. Sajnos azonban a felettem lévő lakásban albérlők laknak, akik rendszeresen dohányoznak. És teszik ezt az erkélyen, ami azt jelenti, hogy ha kinyitom az ablakom, beszáll a füst a konyhámba, a szobámba. Amit nem nézek jó szemmel, mert kifejezetten zavar a dohányfüst szaga. Jeleztem a kifogásom az albérlőknek, de nem volt eredménye.

Tájékoztattam a főbérlőt is a helyzetről, illetve a közös képviselőtől is kértem, hogy segítsen a megoldásban. Sajnos azonban mindenütt falakba ütköztem: az erkélyen továbbra is zavartalanul dohányoznak, én meg eldönthetem, hogy folyamatosan csukott ablakok mellett élem az életem, vagy passzív dohányossá válva szívom a felettem pöfékelők füstjét.

Nincs semmilyen, társasházakra vonatkozó előírás, ami ezt a kérdést szabályozná? Egyébként is tűzveszélyesnek tartom, ha az erkélyen dohányoznak. Mit tehet ilyen esetben a friss leve­gőre vágyó lakó? A főbérlőnek nincs ahhoz joga, hogy megtiltsa a lakásában az albérlőinek a dohányzást? Erre nem terjedhet ki a bérleti szerződés?

Név és cím a szerkesztőségben