A pécsi Siklósi úton autóztam a minap. Megálltam a rendőrlámpánál, ekkor néztem oldalra a mellettem lévő autóba. Megdöbbentett, amit láttam. Vélhetően egy család ült a kocsiban, apuka vezetett, hátul két gyerek, az anyósülésen anyuka, ölében a harmadik gyermekkel. A kisfiú 4–5 éves forma lehetett, vígan nézelődött kifelé az ablakon.

A hirtelen megrökönyödés után elgondolkodtam. Sok minden lehet ennek a szabálytalanságnak az oka. Van rá esély, hogy már órák óta autóztak, a kicsi nyűgös volt, anyuka ezért vette az ölébe a gyereket. Netán kiabáltak, veszekedtek hátul a testvérek. Erre akkor sem ez a megoldás.

Én is szülő vagyok, bizony több alkalommal is utaztunk hosszan a gyermekemmel. Volt álmos, rosszkedvű, sírós. Énekeltünk, próbáltam lefoglalni játékokkal, míg a férjem közben vezetett. Volt, hogy ez sem működött, akkor megálltunk egy benzinkúton, pihenőnél. Kivettük a kicsit az ülésből, megetettük, megitattuk, kicsit játszottunk, mozogtunk. Majd húsz perc után folytattuk az utunkat, ez bevált. S amikor nem volt jó semmi, akkor bizony sírt, hisztizett a gyerek az ülésében, de egyszer abbahagyta. Sokan ellenzik, hogy a kicsik okostelefonozzanak, tabletezzenek, mesét nézzenek az eszközökön. Véleményem szerint, ha ezt teszik utazás közben, még ez is jobb annál, minthogy kivegyük őket a biztonságos ülésből, veszélyeztetve ezzel a testi épségüket. Én még egy földes úton, vagy egy kis faluban (ahol 5 percenként megy el egy autó) sem kockáztatnék meg egy esetleges balesetet.

Nem kívánom ennek a családnak sem, hogy szenvedjenek balesetet, hogy abból tanuljanak. Azt viszont igen, hogy legközelebb állítsa meg őket egy rendőr, és beszélgessen el egy kicsit a felelőtlen szülőkkel.

