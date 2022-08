Emlékszem, tavaly is voltak napok, amikor szegény alig bírta el a hátitáskát, az uzsonnának már nem is maradt hely benne, annyira meg volt pakolva. Olyan sokat foglalkoznak a szakemberek a gyerekek egészségével kapcsolatos kérdésekkel – az, hogy ne terheljük túl a hátukat, gerincüket, izmaikat, nem tartozik a témakörhöz?

Az elsősök esetében gyakori, hogy csak a hétvégére kell hazavinniük a táskát, a könyvekkel. A nagyobbak esetében is ki lehetne valamit találni, mert nem tartom egészségesnek, hogy ekkora súlyokat cipelnek a diákok. Nem is lehet azon csodálkozni, hogy inkább autóval hozzák-viszik őket. Busszal lehet, hogy el se tudnák vinni egyedül a csomagjaikat. Márpedig ez az önállóságuk rovására is megy. Összetett tehát a probléma, jó lenne komolyabban foglalkozni vele!

Nagyi