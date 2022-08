Július végéig egyoldalas, jól áttekinthető számlát kaptunk a Vodafone-tól. A lényeges dolgok fekete, vastag betűkkel voltak rajta kiemelve. A papíron rajta volt a szolgáltató elérhetősége is. Most nagy meglepetésemre jött egy számla, ami három oldalból állt. Apró betűkkel volt szedve, alig olvashatóan, a szolgáltató telefonszáma sem volt rajta feltüntetve. A legnagyobb meglepetésünkre, egy csekk is volt hozzá mellékelve, holott mi évek óta átutalással fizetünk. A banktól megtudtam, hogy ki van egyenlítve a számlám, majd végül nagy nehezen eljutottam a mobilszolgáltatóig. Közben az automata tegezve adta az információkat.