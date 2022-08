Az új vásárcsarnok nyitását sokan vártuk – ahogy a régi csarnoknak, úgy most, az újnak is rendszeres látogatója, vásárlója vagyok. Mert fontosnak tartom, hogy lehetőleg helyi, környékbeli termelő portékája kerüljön az asztalomra. Azt, hogy őstermelőt egyre kevesebbet találni, már többen szóvá tették a DN Postabontás rovatában, de erről nem feltétlenül a vásárcsarnok tehet.

Arról is sok véleményt olvashattunk, hogy az újonnan kialakított parkolóhelyek száma nem elégséges. Van, aki így látja, van, aki szerint nem lenne többre szükség, hiszen a környéken is sok helyen meg lehet állni. Nekem azonban lenne egy ehhez kapcsolódó, akár speciálisnak is mondható észrevételem. Speciális, miután a mozgáskorlátozott-parkolóhelyeket érinti. Amiből kettő darabot alakítottak ki a parkolóban. Hogy ez sok vagy kevés, mindenki eldöntheti – feltételezem, ennyit ír elő a vonatkozó jogszabály. Talán elegendő is lenne ez a két férőhely, ha nem azt tapasztalnám, hogy sokszor furgonok, mikrobuszok, egyéb szállító járművek foglalják el ezeket. A mozgáskorlátozott-igazolvány a szélvédőik mögött megtalálható, tehát vélhetően jogosan használják a parkolót. A probléma az, hogy a járművekből ítélve beszállítók vagy árusok lehetnek azok, akik hosszú órákra elfoglalják így a placcot. Nem vitatom, hogy jogosultak, viszont így biztos, hogy nem elegendő a két mozgáskorlátozott-hely. Legalább a dupláját kellene kijelölni. Ezen kívül az se lenne haszontalan, ha a biztonsági őrök folyamatosan ellenőriznék, hogy jogosulatlanul senki ne vehesse igénybe ezeket a helyeket.

