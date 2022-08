Vannak nagyvárosok, ahol a kerékpárkölcsönzés ingyenes, például Svájcban. Pécs peremkerületeinek jó része össze van kötve a belvárossal, kevésbé kihasznált kerékpárutakkal. Illetve ezt a programot tovább lehetne folytatni és a város más területeire is kiterjeszteni. Ahhoz, hogy a levegőszennyezettség, a közutak leterheltsége a belvárosban csökkenjen, illetve a parkolóhelyek hiánya, továbbá a tömegközlekedési járművek túlzsúfoltsága is megszűnjön, érdemes lenne nálunk is bevezetni az ingyenes kerékpárkölcsönzést.