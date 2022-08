Nem kutyafuttató a bicikliút, olvashattuk a minap a Postabontásban. Valóban nem az, de sajnos én is azt tapasztalom, hogy vannak, akiket ez nem érdekel. Nagyon zavaró az is, ha gyalogost kell kerülgetni a biciklis számára kijelölt szakaszon, de ha közben egy kutya is megugatja a kerékpárost, az még inkább kellemetlen. Gondolom, a bringa meg az ebet zavarja, ezért hallatja a hangját.