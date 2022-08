A DN SMS-rovatában nemrég olvashattunk egy felhívást, miszerint figyeljünk oda a madarakra is ebben a nagy szárazságban. Szeretném ugyanezt én is hangsúlyozni. Mert az, hogy a kutyák, macskák friss vizéről kiemelten kell gondoskodni a kánikulában, sokszor kerül terítékre. Viszont nem szabad a környezetünkben élő egyéb élőlényekről se megfeledkezni.

Én télen is rendszeresen teszek ki élelmet a madárkáknak, és most, nyáron is igyekszem gondoskodni az udvaromba érkezőkről. A telkemen hét helyen találnak vizet maguknak. Cinkék, rozsdafarkúak érkeznek nagy számban. Mert gondoljunk csak bele! Patakok, tavak száradtak ki, az állatok – köztük a madarak – a korábban megszokott helyeken nem találnak vizet. Ilyen nagy szárazság nem volt az utóbbi évtizedekben, extrémnek számít a helyzet, és ezért szükségesek olyan intézkedések is, amikre korábban nem volt szükség. Azaz nagyon jó lenne, ha sokkal többen lennénk, akik gondolunk a madarak itatására. A városokban akár erkélyekre, teraszokra is ki lehet tenni egy tálkában friss vizet – nem kerül semmibe, nem jár különösebb energiabefektetéssel sem, csupán odafigyelés kérdése. És kisvártatva érkeznek a madarak. Az is fontos, hogy ha valaki elkezdi az itatást, akkor folyamatosan gondoskodjon, hogy legyen friss víz az edényben.

Az is megfigyelhető, hogy a méhek, darazsak is keresik a vízlelő helyeket – ha a virágokat megöntözzük, az alátétbe folyó vizet azonnal ellepik, hogy igyanak. Fontos nagyon, hogy ezekre az élőlényekre is vigyázzunk, segítsünk, hogy átvészeljék a mostani extrém időjárást.

