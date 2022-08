Vannak, akik azért hívnak mentőt, mert azt gondolják, így hamarabb sorra kerülnek a sürgősségin. Saját tapasztalataim alapján is mondhatom, hogy ez nem igaz, tévhit. Ugyanúgy ki kell várni az orvosi vizsgálatokat, laboreredményeket stb. Ez így is, úgy is több órát vesz igénybe. Mielőtt tehát tárcsáznánk a segélyhívót, mérlegeljünk, s ne felejtsük el azt, hogy lehet, hogy a mi enyhe panaszunk miatti leterheltségük okán nem ér ki a mentő időben egy olyan esethez, ahol valóban életmentésre lenne szükség.

A téma másik aspektusáról se felejtsünk el szót ejteni, vannak olyan páciensek is, akik akkor sem értesítik a mentőket, amikor az indokolt lenne.

