Amennyiben a sors és a politika játszmái másként fordultak volna, ma Pécs városa a délszláv régióban létezne, mint Eszék! Pécs városának gazdag történelme során talán lehetne három kivételes ünnepe, mint az első hazai egyetem megalapítása, a szabad királyi város rang elnyerése (ezeket megünnepeljük), illetve a huszadik század, hazánkat megcsonkító nagyhatalmi törekvései ellenére is visszanyert szabadságunk.

Jó lenne, ha az Európa Kulturális Fővárosa címet egykor büszkén viselő Pécs polgársága magának érezné ezt a mai életünket is megteremtő napot és felvenné az ünneplésre méltó események sorába. Addig marad az évente egyedül megemlékező és virággal tisztelgő pécsi polgár, jelen sorok írója. Kívánom, hogy mások is érezzék át ennek a napnak a jelentőségét és a pécsiséghez tartozzon az emlékezés is.

Dr. Tihanyi Miklós