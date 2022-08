Az is jobb megoldás volt, amikor Pécs három kerületre volt felosztva, önálló tanáccsal és pénzügyi lehetőségekkel. Jó lenne ezt a kerületi rendszert visszaállítani. Akkor mi, meszesiek is részesülhetnénk olyan támogatásokban, amikből ma sajnos kimaradunk.



Ha ehhez még hozzávesszük, hogy az itt élők által befizetett ingatlanadó is itt maradhatna a városrészben, és a lakosság maga dönthetne arról, hogy mire fordítsa, az további nagy előrelépés lenne. Ha pedig még a városrészben lévő vállalkozók adója is ebbe a kasszába folyna be, akkor elmondhatnánk, hogy itt van már a Kánaán.