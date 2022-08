Egy munkástól tudták meg, hogy hova kerülnek a parkolási övezet határát jelző táblák – olvashattuk a cikket a minap a DN-ben.

Az új korlátozott várakozási övezet életbelépését követően én is megdöbbenve tapasztaltam vasárnap este, egy hónapos távollétem után, hogy a Szőlő utca és Ilona utca sarkán ott áll a zóna kezdését jelző tábla. Tinódi utcai lakosként a Biokom, a városvezetés hivatalos hirdetményei szerint nem tartozunk a zónába. További probléma, hogy a Szőlő utcán lefelé hajtva, a Kálvária utcára érve a zónának „nincs vége”, mert táblát nem szereltek fel, így az sem világos, hol kéne legyen a zóna vége. (Szomszédaink azt is jelezték, hogy ők az István utcából felhajtva sokáig nem is találkoztak semmilyen táblával és zóna létéről csak a vendégeiktől szereztek tudomást, ami szintén nevetséges.)