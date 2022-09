Nem emelkedik a pécsi helyi járatokra szóló bérletek ára – csak a jegyeké –, ezzel is bérletvásárlásra szeretnék ösztönözni az utasokat. Mindez nagyon szép és jó. Örülnünk kellene. Sokkal nagyobb lenne azonban az örömünk, ha a helyi járatok pontosan és megbízhatóan közlekednének. Minden nap lehetne kimaradó vagy pontatlanul érkező járatokról beszámolni, a város egészét érintően. Ezeknek komoly következményei lehetnek – az iskolából, munkából való elkésésen emberek állása, a diákok teljesítményértékelése múlhat a tömegközlekedésen. Egy korábban foglalt időpont az orvosnál is elúszhat, ami akár komoly egészségügyi következményekkel is járhat. Pontosság és kiszámíthatóság nélkül nincs elfogadható színvonalú tömegközlekedés. Ez ösztönözne igazán a bérletvásárlásra!