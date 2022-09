Szeptember elején vezették be a Budapest második kerületében a dohányosokat érintő szigorítást, miszerint akár 150 ezer forintra is büntethető az, aki eldobja a cigarettacsikket. A pécsi állapotokat látva azt gondolom, hogy hasonló mértékű bírságok kilátásba helyezése nálunk sem lenne haszontalan. A padok környékén vagy a buszmegállókban, legyen bármelyik városrészben is az ember, mindenütt szétdobált csikkekkel találkozik. Ami nem szép látvány.