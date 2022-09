Több szülőtársammal együtt meglepődtünk, amikor kézhez kaptuk az új iskolai étkezési számlát. Gyermekem egy pécsi általános iskolába jár. Az elmúlt tanévben tizennégy-tizenötezer forintot fizettünk a napi háromszori étkezésért, ezzel szemben most huszonötezer forintos számla jött. Barátnőm gyermeke egy másik intézménybe jár, ők tizenkétezret fizetnek most is, és ennyi volt tavaly is.