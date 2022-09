Hasonló eset egyébként a múlt héten is előfordult. Javaslom, hogy ha ennyire bizonytalan a közlekedés, akkor inkább csak azokat a járatokat jelöljék a menetrendben, amelyek biztosan és pontosan közlekednek is. Mert ezek a kimaradások – vagy késések – rendkívül sok kellemetlenséget okoznak. Jóhiszeműként azt is feltételezhetném, hogy a busz a kiírtnál kicsit korábban megy el, és ezért én lekésem, de a megállóban várakozó tömegből arra következtettem, hogy nem erről van szó. Vagy mindenki álljon ki a megállóba már 7 órakor, hogy a 8-ig bezárólag várható három buszjárat közül hátha legalább egy megérkezik? Megnéztem a Tüke Busz honlapját is, hátha találok magyarázatot a rendszeres járatkimaradásra, vagy késésre, de semmi. Itt volt az autómentes nap, amikor mindenki ingyen közlekedhetett. Ha ilyen pontatlan a tömegközlekedésünk, akkor kitalálhatnak bármilyen hangzatos akciót, akkor se lesz népszerűbb a helyi járatokon való utazás.

