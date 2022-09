Nem lehet azonban felhőtlen az örömünk. Ahol meg van repedve a beton, a rések között kinőtt a gaz, ami helyenként olyan magas, mint egy kisgyerek. Megkérdeztem az unokámat, hogy volt-e a játszótéren. Azt mondta: Mama, hogyan menjek? A gazban játsszak? Amikor felszerelték a kamerákat vajon nem látták, hogy mi a helyzet? Kérdem én, miért nem lehet rendbe tenni a területet? Nem tartana sokáig, néhány közmunkás egy fél óra alatt végezne. De nem csak itt nagy a gaz, a közelben lévő buszmegállóban is hagyták elburjánzani. Mi is Pécshez tartozunk, fizetjük az adót stb., jó lenne, ha erre a városrészre is figyelmet fordítanának a városvezetők.

Név és cím a szerkesztőségben