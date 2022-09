Belépve azt láttam, hogy az asztalokon nagyon szépen elrendezett portéka fogadja a vevőket, és a kiépített pavilonok is szépek, tágasak, ízlésesek. Nem lehetett azonban nem észrevenni, hogy az árusok asztalai alatt milyen nagy a rendetlenség. Dobozok, koszos ládák hevertek össze-vissza. Jó lett volna, ha az asztalok alatti rész is kapott volna elöl-hátul burkolatot, esetleg még zárhatóvá is lehetett volna tenni, így tárolóként is kihasználható lenne. Egyetlen helyet láttam, ahol az árus ennek az asztal alatti résznek az esztétikusabbá tételére gondot fordított, fel is tűnt a rendezettség.