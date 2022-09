Szinte minden nap teszek egy sétát a Tettyén és környékén. Nagyon szomorúan látom, hogy a malomkerék sajnos megint nem forog. Viszonylag hosszú ideje. Amikor először szembesültem a helyzettel, gondoltam, biztos az illetékesek is észrevették a hibát, és biztos voltam abban, hogy mihamarabb orvosolni is fogják. Sajnos azonban semmi nem történik, a malomkerék továbbra is egy helyben áll.

Pedig ez a helyszín városunk egyik ékessége, ami akár turistalátványosság is lehetne. De nem ilyen állapotban! Több mint tíz esztendeje, Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében helyezték el itt ezt a nagy malomkereket, emlékeztetve arra, hogy itt valaha vízimalmok álltak.

Tavaly is volt egy hosszabb időszak, amikor a szerkezet nem működött, aztán a városüzemeltetés helyreállította. Most ismét ugyanez a probléma. Kíváncsi lennék arra, hogy az illetékesek észrevették -e már az állapotát, tudják -e, hogy mi a hiba forrása, és ami a legfontosabb: mikorra várható, hogy végre megjavítják úgy, hogy az hosszútávon is működőképes legyen.