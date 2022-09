Szomorúan olvastam tehát az írást, de nem voltam meglepődve. Mert sajnos hasonlót tapasztaltam én is, és bizony elég gyakran. Pedig azt, hogy idős ember vagyok, le se tagadhatnám. Nem szoktam ugyan kapkodni a levegőt, tehát nem szokták azt feltételezni rólam, hogy esetleg rosszul vagyok, de aki rám néz, az azért láthatja, hogy közel vagyok a nyolcvanhoz. És – bár ez se látszik – a lábaim bizony fájnak, ha sokat kell állnom. Ezt persze a fiatalság nem tudhatja, milyen érzés, és ez így is van rendjén.

Viszont szerintem nekik is vannak nagyszüleik, illetve a szüleik is biztos sokszor elmondták, és az iskolában is biztos, hogy tanítják: az időseknek a helyet illik átadni. Én még húsz évvel ezelőtt is átadtam a helyem, ha láttam, hogy egy nálam sokkal idősebb ember szállt fel a buszra. Manapság mi van?