A héten szerdán délelőtt írtam e-mailt a Pécsi Rend­őrkapitányság Közlekedési Osztályának, és nagyon megörültem annak, hogy délután már választ is kaptam. Egy nagyon kedves telefonos visszahíváson keresztül minden kérdésemre válaszoltak. Mozgáskorlátozott létemre a belvárosi parkolással kapcsolatos kérdéseim voltak. Még azt is megnézték nekem, hogy az adott napon, amikor ott lesz dolgom, éppen egy városi rendezvény zajlik majd, de addigra befejeződik, mire nekem mennem kell. Sőt, megkérdezték azt is, hogy oda tudok-e jutni az 58. érettségi találkozóra, amiből azt sejtettem, hogy még abban is segítenének. Nagyon meghatódtam, és ezúton is szeretném megköszönni ezt a kedvességet a rend­őrségnek.

Cs. K.