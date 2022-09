Így van ez a belvárosban is, uránvárosban is. A vásárcsarnok, a buszpályaudvar felé, illetve onnan a városközpont irányába jelentős a gyalogosforgalom – ha a zöld jelzés kezdetekor elindul az ember, akkor is nagyon kell szednie a lábát, hogy időben átérjen. A Kórház térnél sem jobb a helyzet – az idősek próbálnak sietni, de még így se érnek át a zöld jelzés alatt. Javaslom a lámpák felülvizsgálatát, és az ebből a szempontból való tesztelést. Mert ha valaki a kijelölt gyalogátkelőhelyre merőleges utcából kanyarodik, nagyon könnyen lehet baleset, ha túlságosan rövid a szabad jelzés a gyalogosoknak.

K. P.