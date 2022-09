Az augusztusi háromoldalas levél már apró betűkkel volt szedve, alig olvashatóan. És ehhez már csekket küldtek, jóllehet, évek óta átutalással fizetek a szolgáltatásért. Ez volt a másik ok, ami miatt felbosszantottam magam. Akkor telefonáltam is az ügyfélszolgálatra, ahol azt mondták, nyugodtan tépjem össze a csekket, valami rendszerhiba történhetett, ezért küldték ki.

Azóta eltelt egy hónap, és újabb számlalevél érkezett. Ezúttal nem három-, hanem négyoldalas. Az egyik lapon csak a címzés található, egy másikon mindössze kétsornyi írás szerepel. A papírlapok hátoldala üres. Most, amikor minden a takarékoskodásról szól, nem kellene a papírral is spórolni? Hiszen annak az ára is az egekben van. Természetesen csekket ezúttal is kaptam, pedig még mindig átutalással rendezem a számlám. Újra felhívtam az ügyfélszolgálatot, most egy kevésbé kedves hölgy vette fel a telefont, aki szintén rendszerhibára hivatkozott, majd flegmán közölte, hogy ha akarom, fizessem be a csekket, ha nem, akkor ne fizessem be.

Ezek után nem tudom, mire számíthatok! A következő hónapban már ötoldalas számlát kapok?! Az is kérdés számomra, hogy a szolgáltatónál senkinek nem tűnik fel ez a pazarlás? Hány csekket küldenek ki vajon teljesen feleslegesen? És miért nem használják a papírlapok mindkét oldalát információközlésre?



