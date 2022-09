Koordinált sebesség-ellenőrzést tart ismét a rendőrség, aminek részeként a vezetés közben telefonálókra is vadásznak – olvasom. Azt remélem, hogy akit rajtakapnak, meg is büntetik. Felháborít, amikor azt látom, hogy a reggeli csúcsforgalomban anyuka, vagy apuka a telefonnal a kezében próbál haladni, miközben a hátsó ülésen 2–3 gyerek ül. Milyen példamutatás ez? A gyerekek felnőttként ugyanezt fogják tenni, veszélybe sodorva magukat és a velük utazókat. Mindemellett felelőtlenség azért is, amit tesznek, mert ha valaki vezetés közben telefonál, az nem tud a közlekedésre koncentrálni. És ebből lesz sokszor a baleset. A családjuk épségét ezek a szülők nem féltik? Szerintem százezres nagyságrendű büntetést érdemelnének a szabálytalankodók!