Most, amikor a vendéglátóhelyek egymás után jelentik be bezárásukat, most, amikor már látható, hogy számos kulturális szerepet is betöltő közösségi tér képtelen lesz fennmaradni, betölteni szerepét, nagyon jó egymásra találása lehet egy ilyen szervezett, esetleg rendszeresíthető program a kölcsönös szerepvállalásra, a túlélésre.

És ilyen megközelítésben talán már az sem baj, ha nem mi leszünk az elsők. A jó példát nem szégyen átvenni, pláne dicsőség, ha gyarapítja,kiteljesíti az ember. Mert ha Pécs, Baranya kulturális sokszínűségét nézzük, akkor a kávé–művészet–szórakozás repertoárjába be lehetne venni például a bábjátékot, a néptáncot, a hagyományőrzést is. De jó lenne arról olvasni majd, hogy akár már idén ősszel valami hasonló kezdeményezés a mi megyénkben is megvalósulna.

Zarándok