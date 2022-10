A pécsi Komlói úton történt gyalogosgázolás a héten, a kijelölt gyalogátkelőhelyen. A hírek arról nem szólnak, hogy miért következett be a baleset, de nem tartom kizártnak, hogy gyorshajtás volt az ok. Mindezt arra alapozom, amit a DN Sms-rovatában én is és mások is már szóvá tettek: többen száguldoznak a megengedettnél nagyobb sebességgel ezen az úton. Miután állandó rendőri jelenlét nem várható el, egy fix traffipax kihelyezése megoldaná a problémát.

