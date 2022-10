Rengeteg nagy fenyőfát kellett Komlón kivágni, mert a növényeket megtámadta egy kár­tevő – olvashattuk a DN-ben. Sajnos nekem is azt kellett megtapasztalnom, hogy a kertemben egyik tujám ment tönkre a másik után. Olyan, mintha elszáradtak volna, szinte egyik napról a másikra. Nagyon nagy szomorúság ez, hiszen az udvarnak csodálatos díszei voltak, most meg úgy tűnik, hogy mindet ki kell vágni.

A pótlásuk pedig egyáltalán nem olcsó. Azért is szomorít el nagyon, ami történt, mert a kert ápolásába nagyon sok időt és energiát fektetünk, a férjem is, és én is. Teljes a tanácstalanságunk. Jó lenne tudni, milyen kár­tevő vagy mi egyéb okozhatja a fáknak az ilyen nagymértékű pusztulását. A diótermést is az utóbbi években megtámadja a dióburok-fúrólégy, és ahogy olvasom, a tölgynek is van kiirthatatlannak tűnő kártevője. Mi lesz így a fáinkkal, és ezzel összefüggésben a levegővel?

K. T.-né