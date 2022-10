Szerintem mindenkinek vannak kedvenc élelmiszerüzletei. Ki ezért, ki azért ragaszkodik egy-egy hálózathoz, annak boltjaihoz, annak termékeihez. Én is van, ahová sokkal szívesebben járok, mint bármelyik másikba. Megszoktam az árukínálatot, nyomon is követem rendszeresen az akciókat, és ami még nagyon fontos: megszoktam az üzlethelyiség elrendezését, berendezését. Egészen a közelmúltig teljesen rutinosan vásároltam – bementem, tudtam, hogy a zöldségfélét hol találom, a tejtermékek is mindig a megszokott helyen sorakoztak, ahogy a mosószerek, pék­áruk, fagyasztott termékek, és még sorolhatnánk.