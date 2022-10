Egy utca utolsó házában lakom, Pécsett. Idős vagyok, bottal tudok csak közlekedni. Ha elindulok itthonról, mindig megtervezem, hogy merre megyek, mit intézek. A vásárlásaimat is egyedül bonyolítom le – mindig szoktam figyelni az akciókat, és törekszem arra, hogy minden szükséges dolgot ott szerezzek be, ahol a legolcsóbb. Az utóbbi időben azonban a szórólapokat hiába várom, nem hozzák. Mint a környéken lakóktól megtudtam, az utca elején a társasházak jelezték, hogy nem kérnek a kiadványokból, és így már nekem se hozzák ki. Ami komoly nehézséget okoz nekem, hiszen így sehonnan nem tudom meg, hogy melyik boltban mit kínálnak kedvezményes áron. Internetem nincs. Mit tegyek? Sétáljak el a botommal a különféle üzletekbe és gyűjtsem be magamnak a szórólapokat? Ahol igény van ezekre a reklámújságokra, oda miért nem viszik?