Engem is meglepett, hogy a pécsi rendelőintézetek szakrendeléseire az online előjegyzés során milyen sok adatot meg kell adni, hiszen magánegészségügyi ellátást is vettem már igénybe, ahol az online időpontfoglalás nem áll másból, mint a megfelelő időpont kiválasztásából, a nevem, telefonszámom, és e-mail-címem megadásából. Ezúttal nem tántorított el a sok adat begépelése – megírtam azt is, hogy nekem a délutáni időpontok lennének a megfelelőek.