Levelet fogalmaztam meg az érintett cégnek. Szeretném így felhívni a figyelmet arra, hogy online vásárlásnál is könnyen csalók áldozatául eshet az ember:

Tisztelt Kft. immáron tudom, hogy névtelen képviselője! A Microsofttól kapott figyelemfelhívás szerint önök nem megbízhatók az e-mail-rendelés vonatkozásában. A figyelmeztetést megértettem, mert önök semmi mást nem tudtak rólam, mint az e-mail-címemet. Ennek örülök is (vagy mégsem?), mert így tudom, hogy nem keresgélnek utánam.

Kérem, ne gondolják, hogy önök felé vizsgálódnék, csak érdekes lett számomra, hogy semmi mást nem tudnak rólam, mint élő e-mail-címemet.

Tájékoztatom önöket, hogy az első rendelésem alkalmával egy helyett véletlenül a kosárba kettő darab terméket írtam be, de ekkor még nem is regisztráltam! Ezután folyamatosan kaptam a fenyegetéseket, hogy közöljem lakcímemet, telefonszámomat és a megrendelt árut vegyem át. Mindezt regisztráció nélkül, sima e-mail-címre írva.

A regisztrációs megrendelésem után viszont ugyanazt a figyelemfelhívó, utolsó fenyegetéseket kaptam, holott ekkor már csak a szükséges egy darab gépet rendeltem. A cég elérhetetlen, a futár, (aki rólam nem tud semmit, vajh miért?) e-mailje Magyarországon ismeretlen, legalább is elérhetetlen.

Kérem önöket, hogy – ha megengedhetik maguknak – megrendeléseimet töröljék, e-mail-címemet pedig felejtsék el. Polgáriper-kímélő eljárás híve vagyok, de, mint fent említettem, nem tudom elviselni a büntetőjogilag értékelhető cselekményeket, még kísérleti szakban sem!

Azt hiszem, hogy ennyi elég lesz arra, hogy a bizalmamat önökben ne tartsam meg, egyben a Microsoft felé jelezni fogom, mint az általuk küldött, megbízhatatlanságukra figyelmeztető jelzés visszaigazolása.

Addig is jelezném a vétel utáni hajlammal rendelkezőknek, hogy legyenek óvatosak!

Egy magyar állampolgár