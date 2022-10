Most, amikor arról szólnak a hírek, hogy a korábbiaknál sokkal komolyabb influenzajárvány várható, illetve jó eséllyel a koronavírus is ismét egyre többeket fertőz meg, mi, pécsiek tömött helyi járatokon vagyunk kénytelenek utazni. Ha valaki betegen száll buszra, garantáltan megfertőzi a mellette állókat. Mert esély sincs arra, hogy nem is a másfél, de legalább a félméteres távolságot tartsuk egymástól.